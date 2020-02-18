قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المملكة تعيش أجواء برودة متوسطة خلال الأسبوعين المقبلين، تعقبها فترة برودة معتدلة، مشيرًا إلى أن فترة البرودة الشديدة انتهت، ولن يكون هناك برد شديد مثل الذي شهدته معظم مناطق المملكة قبل 10 أيام.
وأوضح عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين «تويتر»: أن العقارب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول عقارب باردة، والثاني عقارب معتدلة، والثالث عقارب حارة، مشيرًا إلى أن فترة العقارب الباردة انتهت، وبدأت الآن فترة العقارب المعتدلة، التي ستستمر لمدة أسبوعين، ثم تليها فترة العقارب الحارة.
وأضاف، أن الناس سيشعرون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة بالبرودة، عندما يكونون خارج المنازل أو في العراء فقط، ومن هم بالمناطق الجنوبية سيشعرون خلال الأسابيع المقبلة في فترة النهار بأن الصيف قد دخل مثل مناطق جازان وشرورة ونجران، ومن هم في المناطق الشمالية مثل الجوف وحائل والمنطقة الوسطى، فسيشعرون بالاعتدال التدريجي في الأجواء.
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المملكة تعيش أجواء برودة متوسطة خلال الأسبوعين المقبلين
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق» يحدد موعد انتهاء موجة البرد.. ودخول الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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