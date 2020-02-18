«شرطة جازان» تطيح بمواطن حطم شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على متهم (مواطن) في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب.

وأكد الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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