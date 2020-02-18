السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يزور جامعة الباحة ويطلع على منجزاتها والتطورات التي تشهدها



الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

زار وفد من مجلس الشورى اليوم جامعة الباحة، بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها الجامعة في الجوانب التعليمية والأكاديمية، والتعرف على ما حققته خلال مسيرتها من منجزات.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة, أن هذه الزيارة تؤكد في المقام الأول اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بكل ما يتصل بقطاع التعليم والتعليم الجامعي على وجه الخصوص ومنظومة الدولة على وجه العموم، للوقوف على بنيتها ومشروعاتها ومنجزاتها ونتائجها المواكبة لتطلعات القيادة -أيدها الله- وتجانسها مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى معاليه إلى أن الموافقة على النظام الجديد للجامعات، ثم الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، سيسهمان في إحداث نقلة نوعية في تطور التعليم الجامعي بما يتجانس ومرتكزات الرؤية 2030، ومحاورها الجوهرية, مبينا أن جامعة الباحة تشتمل اليوم على 16 كلية في مختلف التخصصات, تضم قرابة 22 ألف طالب وطالبة يدرسون في 66 برنامجاً أكاديمياً، وتسعة برامج للماجستير وتتهيأ الجامعة للإعلان عن برامج جديدة للماجستير قريباً.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الخطة الإستراتيجية للجامعة، وفيلماً عن "رحلة طالب علم"، ثم فيلماً وثائقياً عن افتتاح الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس, تلا ذلك قصيدة شعرية, ثم أوبريت "همة حتى القمة".

بعد ذلك ألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني كلمة أكد فيها أن هذه الزيارة تجسد عمق الشراكة بين مجلس الشورى والجامعات

ثم قام أعضاء الوفد بجولة داخل المدينة الجامعية، واطلعوا على آخر المنجزات والتطورات فيها ومن بينها مباني الكليات الصحية وكلية العلوم وكليات العلوم والآداب الإنسانية وإدارة الأعمال والهندسة والمجتمع وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

وزار وفد من عضوات المجلس المجمع الأكاديمي للطالبات في بُهر والتقوا بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة بنت محمد الغامدي ووكيلات الكليات وعدد من الطالبات وتم إطلاع الوفد على بعض المرافق التعليمية داخل المجمع.

// انتهى //

19:54ت م

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الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسزار وفد من مجلس الشورى اليوم جامعة الباحة، بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها الجامعة في الجوانب التعليمية والأكاديمية، والتعرف على ما حققته خلال مسيرتها من منجزات.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة, أن هذه الزيارة تؤكد في المقام الأول اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بكل ما يتصل بقطاع التعليم والتعليم الجامعي على وجه الخصوص ومنظومة الدولة على وجه العموم، للوقوف على بنيتها ومشروعاتها ومنجزاتها ونتائجها المواكبة لتطلعات القيادة -أيدها الله- وتجانسها مع رؤية المملكة 2030.وأشار إلى معاليه إلى أن الموافقة على النظام الجديد للجامعات، ثم الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، سيسهمان في إحداث نقلة نوعية في تطور التعليم الجامعي بما يتجانس ومرتكزات الرؤية 2030، ومحاورها الجوهرية, مبينا أن جامعة الباحة تشتمل اليوم على 16 كلية في مختلف التخصصات, تضم قرابة 22 ألف طالب وطالبة يدرسون في 66 برنامجاً أكاديمياً، وتسعة برامج للماجستير وتتهيأ الجامعة للإعلان عن برامج جديدة للماجستير قريباً.عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الخطة الإستراتيجية للجامعة، وفيلماً عن "رحلة طالب علم"، ثم فيلماً وثائقياً عن افتتاح الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس, تلا ذلك قصيدة شعرية, ثم أوبريت "همة حتى القمة".بعد ذلك ألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني كلمة أكد فيها أن هذه الزيارة تجسد عمق الشراكة بين مجلس الشورى والجامعات السعودية بما يخدم الحركة التعليمية بجامعات المملكة.ثم قام أعضاء الوفد بجولة داخل المدينة الجامعية، واطلعوا على آخر المنجزات والتطورات فيها ومن بينها مباني الكليات الصحية وكلية العلوم وكليات العلوم والآداب الإنسانية وإدارة الأعمال والهندسة والمجتمع وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.وزار وفد من عضوات المجلس المجمع الأكاديمي للطالبات في بُهر والتقوا بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة بنت محمد الغامدي ووكيلات الكليات وعدد من الطالبات وتم إطلاع الوفد على بعض المرافق التعليمية داخل المجمع.// انتهى //19:54ت م0280

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