السعودية اليوم / اليمن تشارك في أعمال الجلسة البرلمانية السنوية بنيويورك



عدن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

شاركت اليمن في أعمال الجلسة البرلمانية الدولية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بوفد رفيع برئاسة، نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري .

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الجلسة التي تختتم أعمالها اليوم تناقش التعليم وعلاقته بالسلام والتنمية المستدامة .

وعلى هامش الجلسة، بحث وفد اليمن مع رئيس اتحاد البرلمان الدولي غابرييلا كويفاس بارون، علاقات التعاون بين البرلمان اليمني وقيادة البرلمان الدولي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لصالح الطرفين .

واستعرض اللقاء الأوضاع الراهنة في اليمن بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وانتهاكاتها التي انعكست بشكل سلبي على الوضع الإنساني وفاقمت من مأساويته .

كما عقد وفد اليمن سلسلة لقاءات مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومدير مكتب مجموعة الأزمات الدولية ونائب رئيس المكتب العربي للبرنامج الإنمائي.

// انتهى //

19:48ت م

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