السعودية اليوم / 1000 طائر يحلق في سماء محافظة طريف في فعاليات مهرجان الصقور



طريف 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

يحلق أكثر من ألف طائر من مختلف الفئات في مهرجان الصقور في نسخته السادسة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية طيلة أيام المهرجان التي انطلق أمس ولمدة خمسة أيام بتنظيم من إمارة المنطقة بمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج .

وأوضحت اللجنة المشرفة على المهرجان أن مسابقة الصقور يشكل مسابقة الملواح 10 أشواط لـ 1000 صقر مشارك في مختلف الفئات مسابقة المزايين لـ 50 صقرًا مشاركًا 50 صقرًا مشاركًا .

وبينت اللجنة المشرفة على مهرجان الصقور ، أن المهرجان بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي.

// انتهى //

19:24ت م

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