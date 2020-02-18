السعودية اليوم / محافظ المجاردة يدشن مهرجان العلوم والتميز للموهوبين



محايل 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

دشن محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس, مهرجان العلوم والتميز للموهوبين الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة, وذلك ضمن فعاليات مهرجان المجاردة "شتانا غير".

وتجول المحافظ على المعارض, مطلعاً على محتوياتها, حيث شارك في المهرجان أكثر من 80 طالباً وطالبة في مجال البحث العلمي والابتكار, كما سيتم تتويج أصحاب المراكز الأولى بجوائز قيمة, فيما ستخضع جميع الأعمال للتحكيم من قبل لجنة متخصصة مكونة من مكتب التعليم وفرع جامعة الملك خالد بالمجاردة ومحايل.

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19:21ت م

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