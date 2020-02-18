السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد عدداً من قرى مركز ريم التابع للمحافظة



ريم 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، عدداً من قرى مركز ريم التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته, حيث شملت الجولة قرى الرهوة و جندلة و المجاليل.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز علي بن موسى أبو قرن ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي تلك القرى ، مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية.

وأكد محافظ الدرب أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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19:05ت م

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