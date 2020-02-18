السعودية اليوم / الإعلان عن موعد انطلاق الدّراسات الفنّية والهندسيّة لمستشفى الملك سلمان بمدينة القيروان التونسية



تونس 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة التونسية، انطلاق الدّراسات الفنّية والهندسيّة لمستشفى الملك سلمان بالقيروان، خلال الثّلث الأوّل من هذه السّنة على أن يستغرق إنجاز المشروع ثلاث سنوات.

وقالت في بيان لها، إن التقدم في إجراءات انطلاق الدراسات المعمقة لمشروع المستشفى، مثل محور جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر وزارة الصحة التونسية بإشراف وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وبحضور ممثلي المجتمع المدني بالقيروان.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، قد أطلقا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تونس في مارس الماضي، ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية، وهي مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.

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18:52ت م

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