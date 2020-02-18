السعودية اليوم / ورشة عمل متخصصة عن الطب المبني على البراهين بـ"سعود الطبية "



الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

نظمت أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية اليوم, ورشة عمل متخصصة عن الطب المبني على البراهين.

وأوضح مدير أكاديمية طب الأسرة بالمدينة الدكتور أحمد الصليهم أن الورشة تأتي كجزء أساسي من البرنامج التدريبي، وشارك فيها 50 متدربًا ومتدربة، كما يقدمها نخبة من الخبراء والاستشاريين من داخل المدينة وخارجها, مشيراً إلى أن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وتتناول كيفية الحصول والبحث عن المعلومات الطبية المبنية على البرهان والمعرفة.

وبين مدير أكاديمية طب الأسرة أن الورشة تهدف لكسب المتدرب لمهارة ومعرفة استقصاء المعلومات الطبية من المصادر الصحيحة ونقد وقراءة الأبحاث الطبية بطريقة علمية سليمة.

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18:33ت م

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