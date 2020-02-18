السعودية اليوم / جدة تحتضن مؤتمر القضايا الساخنة في طب الأطفال حديثي الولادة



جدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

افتتح المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري اليوم , المؤتمر الـ15 بعنوان "القضايا الساخنة في طب الأطفال حديثي الولادة", الذي ينظمه مستشفى القوات المسلحة بجدة ويستمر ثلاثة أيام.

وتناولت كلمة رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة مي أبو السعود خلال الافتتاح جهود قسم الأطفال في رعاية الأطفال الخدج وتطوير الخدمة المقدمة لهم, فيما استعرض مدير مستشفى القوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر برامج التعليم المستمر التي يقدمها المستشفى باستمرار ودورها في تطوير الممارسين الصحيين وأثرها في التنمية المستهدفة.

وأشاد المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالدور التنموي الذي تقوم به مثل هذه الملتقيات العلمية من إثراء المعرفة الطبية في مختلف مجالاتها وما تقدمه من نتائج وتوصيات تساعد على تطوير الكفاءات والارتقاء بالخدمات المقدمة, داعيا إلى التزام الإدارة العامة بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة والسير توازيًا مع رؤية 2030.

وفي ختام الافتتاح كرم الدكتور العامري عددًا من الأطباء والممرضين الذين قدموا جهود مميزه خلال الفترة الماضية وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي استعرض 36 بحثا طبيا قام بها أطباء سعوديون خلال الفترة الماضية ونشرت في عدد من المجلات الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور العامري في تصريح لـ"واس", أن القطاع الصحي يعنى بمجموعة مهمة جدا من أفراد المجتمع -جنود وضباط القوات المسلحة وذويهم- الأمر الذي يحتم السعي دائما نحو التطور وتقديم أرقى الخدمات الطبية لهم, مشيرا إلى أن هناك منجزات كثيرة تم تحقيقها خلال الفترة الماضية منها تقليص الانتظار بالطوارئ بنسبة 55% ونسبة تدوير الأسرة بنسبة 13 % ورفع نسبة الحصول على العمليات من خلال الاستخدام الأمثل لغرف العمليات.

ولفت النظر إلى أن العام الجاري سيشهد بمشيئة الله مستهدفات سترتكز على تحسين الوصول للخدمة والارتقاء بتجربة المريض والعمل على الاستدامة بشكل علمي ومنسق في جميع المستشفيات من خلال مواطن القوى.

وبين الدكتور العامري أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة من أكبر القطاعات التي تقدم الخدمة وتوفر البيئة لتدريب الأطباء والتعلم سواء داخل المؤسسة أو خارجها والمؤتمرات هي إحدى هذه الوسائل التي نستخدمها في نقل المعرفة سواء داخليا أو خارجيا من خلال استضافة الخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات معهم, حيث تقدمت المملكة في المجال الطبي, وهناك الكثير من النجاحات التي تستحق المشاركة مع العالم.

وأوضح أن هناك موضوعات كثيرة ستطرح في مؤتمرات قادمة منها الطب المبني على البراهين وطريقة استخدامه والمجالات المتعلقة بالجراحة بتخصصاتها المختلفة والأطفال والجودة إضافة إلى عقد ورش عمل عن استخدام الطرق الحديثة لتطوير الخدمة.

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18:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.