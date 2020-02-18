السعودية اليوم / السودان : لاتوجد إصابة بكورونا وسط السودانيين بالصين



الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أكدت السودان عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس" كورونا " وسط المواطنين السودانيين المقيمين بالصين .

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية اليوم، أنه في إطار متابعة السودان للأوضاع في جمهورية الصين الشعبية عبر السفارة في بكين فقد أشارت التقارير إلى الانحسار الملحوظ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وذلك وفقاً للإحصاءات الجديدة التي أشارت إلى أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة أوهان حتى يوم 15 فبراير 2020 بلغت 21.6 % فقط مقارنةً بـ32.4% من جملة الإصابات في 28 يناير 2020.

ولفتت الخارجية السودانية النظر إلى تراجع نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنةً بـ15.9% لنفس الفترة السابقة مما يؤشر إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التي يتم استخدامها والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الصين.

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18:23ت م

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