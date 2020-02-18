السعودية اليوم / رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه يلتقي سفير الدانمارك



تبوك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني اليوم, سفير مملكة الدانمارك أوله موسبي والوفد المرافق له، بحضور مدير عام خدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري, وذلك في مقر المديرية بتبوك.

وبحث اللقاء آفاق التعاون وتبادل الخبرات والأحاديث حول التحول والتطور الذي يشهده قطاع المياه بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك توجه الجميع لبرج المياه بتبوك والوقوف على محطة الضخ الرئيسية، كما شاهدوا آلية عمل العدادات الذكية التي تقوم الشركة حالياً بتركيبها.

وأوضح المهندس يماني في تصريح لـ"واس", أن الشركة تعمل على خفض الفاقد المائي من شبكات المياه وكيفية المحافظة على استدامه الموارد المائية, مشيراً إلى أن العدادات الذكية تقوم بحساب كميات المياه المستهلكة من قبل العملاء دون أي تدخل بشري التي تعمل ضمن منظومة متكاملة أحد أهم أهدافها رصد التسربات والإنذار بحدوثها, مبينا أن محطة الضخ الرئيسة تعمل على إمداد الأحياء السكنية بالمياه وحساب نسبة كميات المياه المرسلة لهذه الأحياء.

وقدم شكره وتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه قطاع المياه في المنطقة من دعم مستمر في تعزيز الأمن المائي وتنمية هذا القطاع الحيوي.

من جهته ثمن السفير الدنماركي في تصريح لـ"واس" الدور الكبير الذي تقوم به شركة المياه الوطنية وحرصها على العمل على استقطاب التقنيات الحديثة في مجال خفض الهدر المائي، وإتاحتها الفرصة لعرض مالدى الشركات الدنماركية من طرق حديثة وما تملكه من خبرات في مجالي تقنيات استدامه الموارد المائية، وتقنيات التقليل من الفاقد المائي من شبكات المياه, مبدياً إعجابه بما تشهده منطقة تبوك من نهضة تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وخاصة مشاريع البنى التحتية في قطاع توزيع المياه بالمنطقة.

وفي ختام الزيارة تم عقد ورشة عمل بحضور عدد من مهندسي شركة المياه الوطنية ومجموعة من المتخصصين الذين يمثلون الشركات الدنماركية التي تعمل في مجال معالجة الفاقد المائي في شبكات المياه، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

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18:21ت م

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