السعودية | الجبير يلتقي رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:29 مساءً, 18 فبراير 2020 م التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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