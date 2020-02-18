شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النرويج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:23 مساءً, 18 فبراير 2020 م استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.

عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريمًا لمعاليها والوفد المرافق لها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.