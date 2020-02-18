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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره النرويجي 

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره النرويجي  والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.

عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريمًا لمعاليها والوفد المرافق لها.

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