شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تصعب مهمة توتنهام .. ومورينيو يتمسك بالتفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

رغم تفاقم أزمة الإصابات في صفوف توتنهام الإنجليزي ، أشاد مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بجهود باقي اللاعبين وقدرتهم على تعويض غياب زملائهم للإصابة وذلك عندما يلتقي لايبزج الألماني غدا الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحمل توتنهام ومورينيو عبئا ثقيلا بسبب الإصابات في الفترة الماضية وخاصة الإصابة التي تعرض لها نجم هجوم الفريق الإنجليزي الدولي هاري كين ولكن المدرب البرتغالي أشاد بجهود باقي اللاعبين قبل مباراة الغد.

وتفاقمت أزمة الإصابات في صفوف توتنهام قبل مباراة الغد بإصابة مهاجمه الكوري الجنوبي الدولي سون هيونج مين بكسر في الذراع سيحرمه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقدم سون مستويات رائعة في الفترة الماضية وأصبح عنصرا مهما للغاية في خطط مورينيو خاصة مع غياب كين عن صفوف الفريق والذي سيستمر حتى ابريل المقبل على الأقل.

وأصبح مورينيو ، الذي يأمل في اجتياز عقبة لايبزج ومواصلة مسيرة الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال هذا الموسم ، مطالبا بإعادة النظر وإعادة ترتيب الأوراق في خط الهجوم الذي يفتقد الآن كين وسون.

وسجل سون ستة أهداف للفريق في آخر خمس مباريات وكان منها هدفان في المباراة التي تغلب فيها على أستون فيلا 3 / 2 في اللحظة الأخيرة.

ولكن لسوء الحظ ، أصيب سون 27/ عاما/ في نفس المباراة ليغيب عن مباراة الفريق المقررة غدا بالبطولة الأوروبية التي سجل فيها خمسة أهداف في الموسم الحالي.

وذكر توتنهام في بيان له : "بعد الجراحة ، سيراجع الطاقم الطبي إدارة خيارات عملية التأهيل التي سيخضع لها سون حيث يغيب اللاعب عن صفوف الفريق لعدة أسابيع".

وكانت عملية هز شباك المنافسين صعبة على توتنهام في غياب كين ولكن مورينيو أعرب عن إعجابه بطريقة أداء باقي اللاعبين وكيفية تعاملهم مع الناحية الهجومية.

ومع غياب كين وسون الآن ، ينتظر أن يتحمل لوكاس مورا بمفرده عبء الناحية الهجومية في توتنهام.

وقال مورينيو : "فريق بدون هاري كين ، يواجه صعوبات بالتأكيد... المشكلة بالنسبة لسون ولوكاس أنهما يضطران للعب ال90 دقيقة كاملة في كل مباراة".

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وأضاف : "ولكن في وسط هذه المشاكل والصعاب ، نج طريقة مختلفة للعب كرة القدم. نجد طريقة مختلفة لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف الكافية لنضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بالمنافسة على وضع جيد".

وأضاف مورينيو أن فترة الراحة في وسط الموسم ساعدت لاعبيه في الناحية البدنية كما ساهمت في إتاحة فرصة لعودة المدافع بن ديفيز في وقت جيد من الموسم بعدما أبعدته الإصابة منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ورغم هذا ، لا تزال هناك بعض الاستفسارات تتعلق بالناحية البدنية خاصة للاعب الأرجنتيني إيريك لاميلا الذي يعاني من إصابة أعلى الفخذ.

وقال مورينيو إنه زار ألمانيا خلال فترة العطلة في وسط الموسم لدراسة فريق لايبزج الذي لم يلتق توتنهام من قبل.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزج صاحب المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا إن الفريق جاهز لمواجهة توتنهام الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي.

ولجأ ناجلسمان إلى تجربة طريقة لعب جديدة خلال المباراة التي فاز فيها 3 / صفر على فيردر بريمن.

وقال ناجلسمان : "بعد الهدف الثالث ، تراجع مستوى الأداء ولكن اللاعبين أنهوا المباراة بشكل جيد... من خلال التغييرات التي أجريناها ، عملنا على تجربة بعض الأمور استعدادا لتوتنهام".

وقال تيمو فيرنر مهاجم لايبزج إن وصول الفريق لدور الستة عشر أمر "رائع" مشيرا إلى أن لايبزج ليس لديه ما يخسره.

ويسعى فيرنر إلى هز شباك توتنهام وزيادة رصيده من الأهداف في البطولة الأوروبية بعدما سجل ثلاثة أهداف فيها حتى الآن.

وأضاف : "توتنهام فريق قمة ولديه مدرب رائع... سنواجه فريقا يجعل الأمور صعبة علينا. ولكننا نثق بدرجة كافية في أن نضع بصمتنا في المباراة".