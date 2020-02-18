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شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية
متابعات الخليج 365 – الرياض
توجهت الأمم المتحدة بالشكر إلى دولتي السعودية والإمارات على تمويلهما العمليات الإنسانية في اليمن.
وبحسب ما قاله المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال الكلمة التي ألقاها أثناء جلسة مجلس الأمن اليوم، فإن التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر، وأنه لا يمكن تحقيق السلام في اليمن في ظل التصعيد الحالي.
وأضاف أنه بالرغم من التصعيد إلا أن الأطراف حققت تقدمًا كبيرًا في تقديم المساعدات، متوجهًا بالشكر إلى السعودية والإمارات لتمويلهما العمليات الإنسانية في اليمن.
ومن جانبه قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن الحوثيين يتدخلون في أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرتهم الأمر الذي يعرقل أعمال المنظمات الإغاثية.
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