اخبار السعوديه

الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية

0 نشر
editor10 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-18

الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية

متابعات الخليج 365 – الرياض 

توجهت الأمم المتحدة بالشكر إلى دولتي والإمارات على تمويلهما العمليات الإنسانية في اليمن.
وبحسب ما قاله المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال الكلمة التي ألقاها أثناء جلسة مجلس الأمن اليوم، فإن التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر، وأنه لا يمكن تحقيق السلام في اليمن في ظل التصعيد الحالي.

Advertisements

وأضاف أنه بالرغم من التصعيد إلا أن الأطراف حققت تقدمًا كبيرًا في تقديم المساعدات، متوجهًا بالشكر إلى السعودية والإمارات لتمويلهما العمليات الإنسانية في اليمن.

ومن جانبه قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن الحوثيين يتدخلون في أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرتهم الأمر الذي يعرقل أعمال المنظمات الإغاثية.

تابعنا على 32c5854cdf.jpg تواصل معنا على46a2b114e4.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تشكر المملكة والإمارات على أعمالهما الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا