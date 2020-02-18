صور.. انضمام ناقلة النفط العملاقة درة للأسطول البحري

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم، انضمام ناقلة النفط العملاقة “درة” المملوكة لشركة البحري، إلى الأسطول البحري السعودي.

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وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فإن انضمام ناقلة النفط درة إلى الأسطول البحري السعودي يعزز من دور المملكة الفاعل في صناعة النقل البحري، كما يعزز ريادتها في هذا المجال إقليميًا ودوليًا، مما يحقق رؤية المملكة 2030.

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