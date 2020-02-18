، رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020 ،

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أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.
يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.
يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.
معرض برلين رئيسة السياحة الألمانية
رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020خالد خليل الخليج 365 2020-02-18
أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.
يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.
يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:33 PM
تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام
أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.
يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.
يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.
، رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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