- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.
وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".
ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.
ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.
وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.
الحرس الثوري الإيراني المعارضة السورية
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 06:47 PM
استهدفته بضربة صاروخيةالمعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب
قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.
وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".
ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.
ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.
وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.
، المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.