، المعارضة السورية تقتل عنصراً من "الثوري الإيراني" في حلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدفته بضربة صاروخية

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أعلنت وكالة فارس الإيرانية.

وأفادت "فارس" بأن حمید رضا بابل خاني قتل هذا الصباح بضربة صاروخية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ونشرت الوكالة صورة لـ"خاني" وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا نظام بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا، ومقتل "خاني" بنيران قوات المعارضة في حلب دليل على تورطها في النزاع السوري.

وقتل أكثر من 380 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع قبل نحو تسع سنوات.

الحرس الثوري الإيراني المعارضة السورية