، الأردن ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمكافحة الجراد الصحراوي ،

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رفعت السلطات الأردنية، اليوم، حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد، من المتوسطة إلى القصوى.
وأوعز وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، برفع حالة الطوارئ إلى القصوى، بعد أن أظهرت المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتحركات الجراد، وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية.
وقال في بيان صحفي: هناك متابعة حثيثة لتحرّكات أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن، مؤكدًا جاهزية جميع الكوادر المؤهّلة والمدرّبة في وزارة الزراعة الأردنية، إضافة إلى الجهات المساندة من سلاح الجوّ والأمن العام الأردنيين.
ولفت النظر إلى وجود متابعة للنشرات الدورية لمركز تنبُّؤات الجراد التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إضافة إلى حركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة.الجراد الصحراوي الأردن
الأردن ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمكافحة الجراد الصحراويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-18
رفعت السلطات الأردنية، اليوم، حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد، من المتوسطة إلى القصوى.
وأوعز وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، برفع حالة الطوارئ إلى القصوى، بعد أن أظهرت المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتحركات الجراد، وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية.
وقال في بيان صحفي: هناك متابعة حثيثة لتحرّكات أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن، مؤكدًا جاهزية جميع الكوادر المؤهّلة والمدرّبة في وزارة الزراعة الأردنية، إضافة إلى الجهات المساندة من سلاح الجوّ والأمن العام الأردنيين.
ولفت النظر إلى وجود متابعة للنشرات الدورية لمركز تنبُّؤات الجراد التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إضافة إلى حركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:18 PM
أسراب قادمة من اليمن.. يشارك فيها سلاح الجو والأمن العام
رفعت السلطات الأردنية، اليوم، حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد، من المتوسطة إلى القصوى.
وأوعز وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة، برفع حالة الطوارئ إلى القصوى، بعد أن أظهرت المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتحركات الجراد، وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية.
وقال في بيان صحفي: هناك متابعة حثيثة لتحرّكات أسراب الجراد الصحراوي القادمة من اليمن، مؤكدًا جاهزية جميع الكوادر المؤهّلة والمدرّبة في وزارة الزراعة الأردنية، إضافة إلى الجهات المساندة من سلاح الجوّ والأمن العام الأردنيين.
ولفت النظر إلى وجود متابعة للنشرات الدورية لمركز تنبُّؤات الجراد التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إضافة إلى حركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة.
، الأردن ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمكافحة الجراد الصحراوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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