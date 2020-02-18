، السجن لعامل توصيل بدبي.. وهذا ما حدث مع المرأة الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - هكذا برر جريمته أثناء توصيل هدية الزوج

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق عامل توصيل طلبات تابع لشركة تسوق أونلاين شهيرة، قصد منزل ربة منزل أوروبية لتوصيل دراجة هوائية اشترتها لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، وتحرش بها.

وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أفادت المجني عليها، 34 عاماً، بأنها طلبت دراجة عبر موقع تسوق شهير في الدولة، وفي نحو الساعة الثامنة مساء طرق المتهم باب منزلها وشاهدت سيارة الشركة التي يعمل فيها، ففتحت له الباب ووقفت بشكل طبيعي منتظرة أن يسلمها الدراجة، لكنها فوجئت به يمسك يدها ويقبلها، فسحبت يدها بسرعة ودخلت إلى المنزل دون أن تتسلم منه الدراجة وأغلقت الباب.

وأضافت المجني عليها، أنها شاهدت العامل عبر الباب الزجاجي ينزل الدراجة ويضعها أمام الباب ويطرقه مجدداً، فخرجت لاستلام الشحنة ووقفت بعيداً، وعرض عليها أن يأتي لصيانة الدراجة متى احتاجت ذلك، لكنها لم ترد، وحين اقتربت منه لاستلام الدراجة جذبها من رسغها وسحبها تجاهه وقبلها، فرجعت بسرعة إلى الخلف، وهربت إلى داخل المنزل، وأغلقت الباب وهي في حالة خوف وهلع، فترك المتهم الشحنة أمام الباب وغادر.

وأشارت إلى أنه أرسل إليها رسالة يعتذر عن تقبيلها وأنه لم يتعمد ذلك، وسيكون صديقاً لها، ثم مسح الرسالة وبعث إليها رسالة أخرى يعتذر منها وطلب ألا تفكر في الموضوع، فقامت بنسخ الرسالة على الهاتف، ثم أكد لها إمكانية الاستعانة به لصيانة الدراجة على الرغم من أنه مجرد عامل توصيل طلبات، فأبلغت الشرطة.

وعلى الفور قبضت شرطة دبي على المتهم، الذي اعترف بواقعة التحرش معللاً ما حدث بأنه أعجب بالمرأة، فتمت إحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه وتم إدانته وصدر بحقه الحكم السابق.