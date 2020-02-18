شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يحذر المرضى من تجارة «الأشعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر الدكتور فهد الخضيري باحث في علام المسرطنات، المرضى من الموافقة على أي أشعة لمجرد مشكلة بسيطة، مؤكدًا على استغلال بعض الأطباء واعتبارها ” تجارة “.
وقال الخضيري : “أنصح من يضطر لمستشفى تجاري أهلي بأن يناقش ويتأنى قبل الموافقة على إجراء أي أشعة لمجرد مشكلة بسيطة كالانفلونزا او صداع خفيف متقطع او إمساك اوتهيج قولون عصبي “.
وأضاف :” فحص بسيط ومشكلة بسيطة قال له الطبيب التجاري: اعمل اشعة…فسأله لماذا قال الطبيب التجاري(مش من جيبك! دا من جيب شركة التأمين) “.
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