شكرا لمتابعة خبر عن «سياح علينا» شخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لشخص يلقي التحية على سائحتين في الديسة بتبوك. وظهر في المقطع الشخص وهو يرحب بسائحتين ويوثق لحظة تواجدهم في الديسة بتبوك حيث قال لهم ” سياح علينا”. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاج ” سياح علينا “.

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