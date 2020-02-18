شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» تُحذر مستخدمي طريق العلا – حائل من عاصفة ترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت وزارة النقل بالمدينة المنورة، رسالة تحذيرية إلى مستخدمي طريق العلا – حائل، اليوم الثلاثاء، على خلفية وجود عاصفة ترابية.

وحذر فرع الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، من وجود عاصفة ترابية، مطالبة قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.