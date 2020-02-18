مُنتخب فلسطين يُهزم أمام نظيره السعودي برباعية نظيفة

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، هزيمة قاسية أمام نظيره السعودي برباعية نظيفة في انطلاق مشوار المنتخبين في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، في المباراة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية.

ولم يقدم لاعبو المنتخب الفلسطيني الشاب أي شيء يذكر خلال مجريات اللقاء بل ظهروا تائهين وغير منظمين في جميع الخطوط دون أن تكون هناك أي فرص حقيقية تذكر على المرمى السعودي، ولعل الأسوأ كان حارس المرمى الذي يتحمل مسؤولية هدفين على الأقل. بحسب وكالة الأنباء الرسمية

المنتخب السعودي مستضيف البطولة سيطر كليا على مجريات اللقاء، ونجح في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد، لكن سوء الأداء والتراجع الكبير للاعبي المنتخب الفلسطيني خلال الشوط الثاني مكنه من توسيع الفارق وتسجيل ثلاثة أهداف، وكان نجم المباراة لاعب المنتخب السعودي محمد خليل مران الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، بينما سجل الهدف الرابع حسن العلي.

وسيخوض المنتخب الفلسطيني ثاني مبارياته بالبطولة في الـ21 من الشهر الجاري، في لقاء صعب آخر أمام منتخب الجزائر، على أن يختتم مشاركته بالدور الأول بلقاء منتخب مصر.