بالصور.. مصادرة 1700 عبوة مخالفة من محلات العطارة بالطائف

أتلفت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالطائف، أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو جرامًا و22 لترًا، من مواد مخالفة تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها.
وأوضحت أمانة الطائف، أن المحلات كانت تعرض تلك المنتجات وتبيعها بادعاءات طبية مضللة، دون وجود ما يثبت صحة الادعاءات، بالإضافة إلى رصد مواد يمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.
وأضافت الأمانة، أن الحملة التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة، وبمشاركة «صحة الطائف وفرع وزارة التجارة والشرطة»، رصدت مخالفات أخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة توضح المنتج.
كما ضبطت مخالفات نظامية كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص النظامية، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات بشكل يعرضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة.
وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بالإتلاف الكامل للمصادرات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أنه ليس من اختصاص محلات العطارة بيع مواد ذات طابع طبي أو عرض مواد مجهولة المصدر.
وأشارت إلى أن الحملة الرقابية لمتابعة أنشطة العطارة وملحقاتها، مستمرة لتغطي كافة محلات بيع منتجات العطارة، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية.
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