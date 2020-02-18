بالفيديو: شاب يكسر زجاج سيارة ويسرق حاسوبًا في وضح النهار بالرياض

وثقت كاميرات المراقبة، لحظة إقدام شاب على كسر زجاج سيارة وسرقة حاسوب محمول كان موجودًا بداخلها، في وضح النهار، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وفى حديث لـ«عاجل»، روى «علي» صاحب السيارة المسروقة، ملابسات الواقعة قائلًا: إنه عادة ما يذهب إلى أحد المطاعم بطريق الدمام بحي المونسية بالرياض، لتناول وجبة الإفطار، ثم يكمل طريقه إلى العمل.

وأضاف صاحب السيارة، أنه فوجئ عقب تناوله وجبة الإفطار وعودته إلى سيارته، بكسر زجاجها وأخذ حاسوب العمل من داخلها.

وأشار «علي» إلى أنه توجه مباشرة إلى شرطة الحمراء وغرناطة، وقدم بلاغًا أرفقه بـ«سي دي» مصور للحادثة.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة لحظة نزول الشاب اللص الشماغ من سيارته، وبعد ثوان أخذ ينظر إلى السيارات المجاورة، ثم تقدم نحو سيارة وكسر زجاجها، وأخذ منها الحاسوب المحمول، وعاد لسيارته وانطلق فارًّا من المكان في غضون 15 ثانية.

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