السعودية اليوم / السفير الدنماركي لدى المملكة يزور الغرفة التجارية الصناعية بتبوك



تبوك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

زار سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي اليوم، الغرفة التجارية الصناعية بتبوك، التقى خلالها نائب رئيس مجلس الإدارة سالم بن عيد العطوى وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة.

وجرى خلال الزيارة استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والاطلاع على أبرز الشَراكات التجارية والفرص الاستثمارية الصناعية منها والتجارية والسياحية وسبل تعاون رجال الأعمال السعوديين والدنماركيين فيما بينهم لما فيه خدمة وتنمية الاقتصاد في البلديين.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير شكره وتقديره لنائب الرئيس وأعضاء المجلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ثم قدم نائب الرئيس درعاً تذكارياً لسفير الدنمارك بمناسبة الزيارة.

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17:51ت م

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