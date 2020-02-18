

الطائف 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

رأَس معالي محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي سعد بن مقبل الميموني، بديوان المحافظة اليوم ، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير التاسع في الدورة الخامسة.

وفي بداية الاجتماع نوه محافظ الطائف بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة بدعم ومتابعة تنفيذ مشاريع الطائف الجديدة ،كما نوه بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة للمحافظة وتأسيس مكتب لسموه بالمحافظة، وأشار معاليه لما تحقق من توجيهات سديدة خلال هذه الزيارة وماتحقق للطائف من دعم للمشاريع التنموية في المحافظة.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعمال المجلس وتمت مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارات الحكومية في تنفيذ أعمالها.

واتخذ المجلس المحلي عددًا من القرارات والتوصيات منها تشكيل لجنة منبثقه عن المجلس المحلي تعنى بشؤون الأسرة،كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

// انتهى //

17:51ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الطائف يرأس المجلس المحلي للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.