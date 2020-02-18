

الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

زارت حرم فخامة رئيس جمهورية تشاد هندة ديبي إتنو والوفد المرافق لها , مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم، التقت خلالها مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي .

واطلعت حرم الرئيس التشادي على مجمل برامج المركز الإغاثية والإنسانية في تقديم المساعدات للدول المتضررة والمنكوبة في 47 دولة حول العالم.

وعبرت عن سعادتها البالغة بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة ولقاء مسؤولي المركز، مقدمة شكرها وتقديرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعب المملكة ولمركز الملك سلمان على كل ما يبذله من جهود كبيرة.

//انتهى//

17:12ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرم الرئيس التشادي تزور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.