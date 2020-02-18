

حائل 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم, دوريات الرصد الآلي التابعة لإدارة مرور منطقة حائل, التي تشمل دوريات المرور الذكية للرصد الآلي عالية الدقة للطرق ورصد المخالفات المتحركة والثابتة.

وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد عدداً من المميزين من أفراد إدارة مرور منطقة حائل نظير الجهود الميدانية بشهادات شكر وتقدير.

من جهة أخرى رأس سمو أمير المنطقة اجتماع لجنة السلامة المرورية العليا مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد دحيم الشبرمي خلال الاجتماع التقرير النصف الأول السنوي الذي شمل انخفاض الحوادث بنسبة 39‎% ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث وتم عرض فيديو مرئي على سموه عن السلامة المرورية.

بدوره أثنى سموه على الجهود المبذولة التي شاهدها، مشدداً على التركيز على العوامل التي أسهمت في انخفاض نسبة الحوادث، منوهاً بأهمية استمرارية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة، متمنياً سموه السلامة للجميع.

// انتهى //

17:07ت م

0218





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.