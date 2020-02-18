السعودية اليوم / محافظ الداير يدشن البرنامج التدريبي لمزارعي البن بالمحافظة



الداير 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

دشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم, البرنامج التدريبي لمزارعي البن في المحافظة الذي تنظمه جمعية البر الأهلية بالداير, ضمن مبادرة أرامكو

وتابع المشاركون عرضًا عن اللقاء المقام بالمركز الحضاري في الداير على مدى يومين، لتعريف المزارعين بأهمية الطرق الحديثة في زراعة وإنتاج وتسويق البن من خلال التوسع وزيادة الرقعة الزراعية والمساهمة في زيادة معدل الحصاد، حيث يشمل البرنامج جميع المحافظات الجبلية التي تشملها المبادرة.

وثمن محافظ الداير في كلمته خلال البرنامج، ما تحظى به زراعة البن ويجده المزارعون من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مثنيًا على جهود الإدارات الحكومية المشاركة والمتعاونة في نجاح البرنامج التدريبي.

كما تضمن البرنامج لقاءًا مفتوحًا بين محافظ الداير والمزارعين، جرى خلاله تبادل الآراء والمقترحات، حول دعم المزارعين بالسقيا ، وإيجاد موقع مناسب للتسويق والبيع بالتعاون مع البلدية والجمعية التعاونية لمزارعي البن.

بعد ذلك بدأت الدورة التدريبية للمزارعين التي شملت عددًا من المحاور حول كيفية تقليم الأشجار وطرق الحفاظ عليها وتنمية الإنتاج وزيادته وطرق الري والزراعة الحديثة والتسويق.

// انتهى //

16:50ت م

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الداير 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسدشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم, البرنامج التدريبي لمزارعي البن في المحافظة الذي تنظمه جمعية البر الأهلية بالداير, ضمن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن في جبال منطقة جازان بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان وبلدية محافظة الداير.وتابع المشاركون عرضًا عن اللقاء المقام بالمركز الحضاري في الداير على مدى يومين، لتعريف المزارعين بأهمية الطرق الحديثة في زراعة وإنتاج وتسويق البن من خلال التوسع وزيادة الرقعة الزراعية والمساهمة في زيادة معدل الحصاد، حيث يشمل البرنامج جميع المحافظات الجبلية التي تشملها المبادرة.وثمن محافظ الداير في كلمته خلال البرنامج، ما تحظى به زراعة البن ويجده المزارعون من اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مثنيًا على جهود الإدارات الحكومية المشاركة والمتعاونة في نجاح البرنامج التدريبي.كما تضمن البرنامج لقاءًا مفتوحًا بين محافظ الداير والمزارعين، جرى خلاله تبادل الآراء والمقترحات، حول دعم المزارعين بالسقيا ، وإيجاد موقع مناسب للتسويق والبيع بالتعاون مع البلدية والجمعية التعاونية لمزارعي البن.بعد ذلك بدأت الدورة التدريبية للمزارعين التي شملت عددًا من المحاور حول كيفية تقليم الأشجار وطرق الحفاظ عليها وتنمية الإنتاج وزيادته وطرق الري والزراعة الحديثة والتسويق.// انتهى //16:50ت م0203

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