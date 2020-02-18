السعودية اليوم / نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل سفيرة بلجيكا



الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين في مقر الوزارة اليوم سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة السيدة دومنيك متيود والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر القاسم وعدد من مسؤولي الوزارة تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيزها لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين وتطوير علاقاتها العمالية مع الدول الصديقة وإيجاد تعاون مستمر على جميع الأصعدة.

يذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق (جائزة العمل) التي تستهدف أحد مساراتها جائزة أفضل بيئة عمل للمرأة لتشجيع منشآت القطاع الخاص في المملكة، والامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة فيها.

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16:36ت م

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