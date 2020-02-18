السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يطلع على مشروع الزواج الجماعي بقرية عويره



الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم محافظ المندق محمد بن معيض الفايز, يرافقه رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدوس محمد بن صالح الزهراني, وأعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالفايز ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق لخدمة المحافظة وأهلها.

واستمع سموه من الفايز إلى شرح مفصل عن مشروع الزواج الجماعي بقرية عويره, الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بدوس، حيث يهدف المشروع الى توفير المال والجهد والوقت على العرسان والمجتمع المستفيد من المشروع و القضاء على العنوسة والحد من الاسراف الذي نهى الله عنه كما يهدف المشروع الى زيادة التآلف بين افراد المجتمع .

وأوضح محافظ المندق أن عدد القرى المستفيدة من المشروع بلغت أربع قرى, فيما بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 364 عريسا وعروس كما بلغ عدد الزواجات المنفذة إلى الآن 10 زواجات, مضيفاً أن التطوع كان له دور كبير في إنجاح هذه الزواجات من ناحية التنظيم قبل وأثناء وبعد الزواجات حيث بلغ عدد المتطوعين قرابة 1500 متطوع ومتطوعة .

وثمن الأمير حسام بن سعود الجهود العظيمة التي تبذل من المحافظة والأهالي لإقامة هذا المشروع المميز وما نتج عنه من نجاحات كبيرة في ظل دعم القيادة الرشيدة أيدها الله, ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030, داعيًا سموه أن يبارك للمستفيدين وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء.

من جهته أعرب الفائز عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمه لكل ما يعود على المواطنين بالنفع والفائدة وحرصه ودعمه المستمر لمثل هذه المبادرات والمشروعات المجتمعية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.

//انتهى//

16:16ت م

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