اخبار السعوديه

حرم الرئيس التشادي تزور مركز الملك سلمان 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس التشادي تزور مركز الملك سلمان  والان نبدء بالتفاصيل

زارت حرم فخامة رئيس جمهورية تشاد هندة ديبي إتنو والوفد المرافق لها , مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم، التقت خلالها مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي .

واطلعت حرم الرئيس التشادي على مجمل برامج المركز الإغاثية والإنسانية في تقديم المساعدات للدول المتضررة والمنكوبة في 47 دولة حول العالم.

وعبرت عن سعادتها البالغة بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة ولقاء مسؤولي المركز، مقدمة شكرها وتقديرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعب المملكة ولمركز الملك سلمان على كل ما يبذله من جهود كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرم الرئيس التشادي تزور مركز الملك سلمان  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا