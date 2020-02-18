شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس التشادي تزور مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

زارت حرم فخامة رئيس جمهورية تشاد هندة ديبي إتنو والوفد المرافق لها , مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم، التقت خلالها مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي .

واطلعت حرم الرئيس التشادي على مجمل برامج المركز الإغاثية والإنسانية في تقديم المساعدات للدول المتضررة والمنكوبة في 47 دولة حول العالم.

وعبرت عن سعادتها البالغة بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة ولقاء مسؤولي المركز، مقدمة شكرها وتقديرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وشعب المملكة ولمركز الملك سلمان على كل ما يبذله من جهود كبيرة.