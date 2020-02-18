شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "تحدي أبشر" لتشجيع المبدعين من منسوبي الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

- التسجيل اليوم وحتى 5 مارس وترشيح الفرق بعدها بـ10 أيام

- 14.7 مليون مستفيد مليون من "أبشر "وإضافة 13 خدمة جديدة

أكد الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية على أن ‏الدعم ‏الحقيقي كان من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وان هذا الدعم اضافة الى دعم قادة القطاعات الحكومية وهو سبب الى ماوصلنا اليه.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للتعاملات الإلكترونية بوزارة الداخلية ملتقى «أبشر» السادس، وذلك صباح اليوم الثلاثاء بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات والمهتمين بالتقنية بالوزارة.

وأشار قائلا: عدد المسجلين في منصة أبشر تجاوز (14) مليون ، ونأمل بأذن الله بأن يكون جميع سكان المملكة مسجلين في أبشر ، وهذا التحدي يتطلب وجود خدمات ، ثم أن أي مواطن يسجل في أبشر الأن يستطيع الدخول على أي خدمة تقدمها جهة حكومية من خلال الربط مع النفاذ المؤحد .

من ناحيته، أكد مدير خدمات أبشر بوزارة الداخلية المهندس عطية العنزي أن منصة أبشر تقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية من خلال «أبشر أفراد» و»أبشر أعمال» و»أبشر حكومة»، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام 2019م شهد إضافة 13 خدمة إلكترونية.

وذكر المقدم الدكتور سعود بن نجر العتيبي المشرف على تحدي أبشر بأن وزارة الداخلية تطلق اليوم مبادرة تحدي أبشر لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع على المشاركة في تطوير اعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول الى المراكز الخمس الاولى في مؤشر الحكومات الالكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

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وقال العتيبي : ان الإبداع والابتكار ليس ضرورة فحسب بل يجب ان تكون عادة يومية لرسم المستقبل وتكوين الجيل القادم من المبتكرين ونوه على أن هذا اليوم تطلق الوزارة تحدي ابشر من اجل الاستثمار في العقول وتبني الأفكار وتحويلها الى خدمات عالية الجودة.

وشدد الدكتور سعودعلى أن التقنية لم تعد تحدياً بل أصبحت جزء ممكنًا للإبداع والابتكار والتطوير ومسرعاً لتنفيذ الأفكار وجعلها حقيقة وواقعا، فالنجاح الحقيقي هو الإنجاز وليس امتلاك الأدوات وهذا هدفنا في هذا التحدي.

وأوضح بأن عنوان(مسارات التحدي: المسار الأول تطوير خدمة قائمة -المسار الثاني ابتكار خدمة جديدة) ، وسوف يتكون "تحدي ابشر" من محورين رئيسيين المحور الأول: تطوير على خدمة إلكترونية قائمة سواء كانت على منصة ابشر او خارجها ويشمل ذلك الخدمات الميدانية والتطوير لتحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية، المحور الثاني: تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء كانت تقدم حالياً بطريقة تقليدية او خدمة إبداعية يحتاجها العملاء( أفراد، اعمال، حكومة) ولا تقدم حالياً بأي شكل من الأشكال.

وقال الدكتور سعود أن مبادرة تحدي ابشر تأتي تحت مضلة الإبداع والابتكار وذلك باستخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة (الدرونز) وسلسلة البلوك تشين وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور سعود بأن عنوان (هوية تصميم شعار تحدي) ، يأتي تحدي أبشر بهويته المميزة التي حرصنا فيها على التمسك باللغة العربية وإظهار جمال الخط العربي تفاعلاً مع إعلان عام الخط العربي لسنة 2020 اضافة الى انه سوف يقام بإذن الله في الحادي عشر من شعبان بمدينة الرياض العاصمة العربية الرقمية لهذا العام.

الإطلاق والتسجيل وبداية الفرز :18 فبراير 2020 ، ونهاية التسجيل:5 مارس 2020 ، -بداية ترشيح الفرق المشاركة:15 مارس 2020