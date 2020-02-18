شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة الوطنية» تناقش البرامج الحكومية لمواجهة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنــت الحلقــة عــدداً من الجلســات جرى خلالها مناقشــة واســتعراض تجــارب ومبادرات الجهات الحكومية والأهلية؛ والصعوبات التي واجهتها؛ في مجال التوعية الوقائية الإعلامية، واســتعراض البعــد النظــري فــي تحديــد المبــادرات والبرامج المســتقبلية؛ ودور أمانــة اللجنة الوطنية في ذلك؛ واســتعراض ما لدى المشــاركين من تجارب دولية؛ أو رؤى شــخصية؛ يمكن الاســتفادة منهــا في الخطط المســتقبلية؛ للخروج بنموذج يســتهدى به فــي مجال مكافحة المخدرات؛ والوقاية منها؛ والتوعية بأضرارها.
كمــا تضمنــت حلقة النقــاش في جلســتها الختامية؛ عدد مــن التوصيات والمبــادرات التي تعزز أهمية التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية؛ على المستوى الفردي والمجتمعي، بحضــور العديــد مــن المهتميــن والمتخصصيــن، والتــي تأتــي ضمــن البرامــج الاســتراتيجية التوعويــة التــي تقدمهــا أمانــة اللجنــة؛ بدعم مــن القيــادة الرشــيدة -أيدهــا الله- بهدف رفع المستوى التوعوي الوقائي من خطر آفة المخدرات.
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