شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمحطم شاشات أجهزة الصرف الآلي في جازان والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة منطقة جازان القبض على شخص قام بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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