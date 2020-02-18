وزيرة التعاون الدولي المصرية: تمكين المرأة داعم رئيسي للدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرضت جمهورية مصر العربية تجربتها في تمكين النساء خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي تحت شعار "قوة التأثير".

وفي تصريحها لـ"العين الإخبارية"، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن المرأة المصرية كانت وما زالت محط أنظار العالم في مجال التمكين السياسي، حيث تضم الحكومة المصرية 25% من الوزيرات.

ونوهت المشاط باستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي اعتمدتها مصر من أجل تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات والقطاعات.

شارك في فعاليات منتدى المرأة العالمي أكثر من 3000 مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، حيث يوفر الحدث الأكبر من نوعه على الصعيد الدولي منصة عالمية رائدة لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات المعتمدة وتطوير شراكات فعّالة تعزّز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في مجال العمل الحكومي، وفي كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاستعداد للمستقبل.