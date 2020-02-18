سيميوني يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة ليفربول

تلقى أتلتيكو مدريد الإسباني، دفعة قوية قبل مواجهته المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية إن دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد، بات جاهزا للمشاركة في المباراة بعد أن أبعدته الإصابة عن مباريات الروخيبلانكوس خلال الفترة الأخيرة.





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وأضافت الصحيفة أن اللاعب شارك في حصة تدريبية كاملة بلغت مدتها 40 دقيقة، الإثنين، وأداها بقوة دون أن يشتكي من أي آلام، ليحصل بعدها على التصريح الطبي للمشاركة أمام الريدز.

وأكدت الصحيفة أن قرار مشاركة كوستا في المباراة من عدمه بات في يد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق، مشيرة إلى أنه سيشركه في جزء منها حال عدم وجوده كأساسي.

وعلى الجانب الآخر، واصل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق المدريدي غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة ليتأكد عدم مشاركته أمام ليفربول بجانب كيران تريبير الظهير الأيمن.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، يوم الأربعاء 11 مارس/آذار المقبل.