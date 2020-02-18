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انطلاق فعالية الطيران الرياضي بالمدينة .. الخميس
متابعات الخليج 365 – المدينة المنورة
تنطلق يوم الخميس المقبل، فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي التي ينظمها نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وذلك بمشاركة محلية ودولية، وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام، وذلك في طريق المدينة – تبوك “المندسة”.
هذا وسوف يصاحب الحدث أنشطة متعددة، حيث تهدف هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الطيران الرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة بمشاركة عدد من الجهات.
ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جميع المهتمين بالرياضات والهوايات الجوية في المدينة المنورة وخارجها للحضور والاستمتاع بالفعالية.
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