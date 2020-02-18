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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال
متابعات الخليج 365 – الرياض
أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم الثلاثاء عند 33.20 ريال مرتفعًا 0.10 ريال أي ما يعادل 0.30% من قيمته.
وكان سعر آخر إغلاق سابق عند 33.10 ريال، فيما تم افتتاح جلسة اليوم عند 33.05 وبلغ السعر الأعلى لسهم أرامكو اليوم 33.30 ريال، فيما هبط السهم عند السعر الأدنى 32.90 ريال، لكنه تعافى قبل الإغلاق.
وبلغ عدد الصفقات 7,162 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 750 سهمًا، وكانت الكمية المتداولة 5,371,607 بقيمة 177,671,265.85 ريالًا.
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