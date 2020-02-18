السعودية | "الثقافة" تُزيّن الأماكن العامة بـ"جداريات الخط العربي"

شكرا لقرائتكم "الثقافة" تُزيّن الأماكن العامة بـ"جداريات الخط العربي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم وزارة الثقافة السعودية خلال شهر فبراير/شباط الجاري، ضمن احتفائها بـ"عام الخط العربي 2020"، فعالية فنية بعنوان "جداريات الخط العربي" في كل من الخبر والرياض وجدة.

وفي هذه الفعالية الفنية الفريدة، التي سيشارك فيها فنانون وخطاطون سعوديون، سيمتزج فن الخط العربي بفنون رسم الغرافيتي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشارك في الفعالية الخطاط فهد المجحدي إلى جانب مجموعة من الخطاطين السعوديين الذين سيقومون بتزيين جدران الأماكن العامة في المواقع المحددة بالتعاون مع البلديات.

وإلى جانب الخطاط فهد المجحدي يشارك في الفعالية عدد من الفنانين هم أريج النهدي، وبدر البلوي، وشبير أحمد، وأشرف رحمة الله، ومصطفى عبدالرحمن، ونورة بن سعيدان، سنبل، وحنتوش، ومحمد الحمد، وعبدالعزيز بن حسن، ونايف عرب، وسالي بنت طلال، ومازن الشمراني.

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وستنطلق الفعالية من حي الفنون في مدينة الخُبر حيث ستستمر على مدى يومي 21 و22 فبراير/شباط ، فيما يستضيف الحي الدبلوماسي بالرياض الفعالية يومي 23 و24 فبراير/شباط، وستكون المحطة الأخيرة في جدة في ممشى التحلية يومي 28 و29 فبراير/شباط.

وستتضمن الفعالية الكتابة على الجدران والرسم على لوحة جدارية من قبل الفنانين المشاركين. كما تشمل أنشطة وعروضاً فنية وموسيقية تفاعلية موجهة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة في تفعيل "عام الخط العربي 2020" وتعزيز حضوره في المجتمع عبر فعاليات متنوعة ومبادرات نوعية تسهم في إبراز الخط العربي. وفي هذا السياق تدعم الوزارة الموهوبين وتمنحهم فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب إبداعية مبتكرة.

يذكر أن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان كان قد أعلن تسمية عام 2020م بـ"عام الخط العربي" احتفاءً بهذا الفن وتقديراً لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات، وباعتباره وعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها عبر الأجيال.