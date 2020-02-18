، تجاوباً مع "الخليج 365".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
علمت "الخليج 365" أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، وذلك تجاوباً مع تقرير ميداني رصدته "الخليج 365"، حيث يقع الطريق وهو تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.
وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
ونشرت "الخليج 365" أمس الاثنين، تقريراً بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.
وتتبعت "الخليج 365" صحة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.
وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشباب إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً.
تفحيط تيماء
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 04:52 PM
بعد أقل من 24 ساعة من نشرها للتقريرتجاوباً مع "الخليج 365".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء
علمت "الخليج 365" أن الجهات المعنية تمكنت من القبض على عدد من المركبات بمحافظة تيماء، قامت بعمليات تفحيط على طريق الأبداء بمحافظة تيماء، وذلك تجاوباً مع تقرير ميداني رصدته "الخليج 365"، حيث يقع الطريق وهو تحت الإنشاء (مفرد) يربط محافظة تيماء بمحافظة العلا، ويتفرع من طريق المدينة المنورة، على بعد 20 كم من النطاق العمراني.
وتم التعرف على المركبات المشاركة في التفحيط وضبطها وهي: جيب ربع - هايلكس غمارتين، و"هايلكس" غمارة، ونيسان "باث فندر"، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
ونشرت "الخليج 365" أمس الاثنين، تقريراً بعنوان (رقص وإيحاءات جنسية.. مغامرة تخترق مجموعة "لعبة الموت" في تيماء "فيديو")، تضمن معلومات عن أن مراهقين تناقلوا دعوة لممارسة التفحيط وهذه المرة كانت دعوة حقيقية.
وتتبعت "الخليج 365" صحة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد الشرارة الأولى للإعلان عن بدء تجمع ومغادرة المفحطين إلى الموقع، والذي يقع على مسافة تقارب 22 كم عن المحافظة التاريخية الهادئة، وبالفعل وصلت معلومات عن وجود دعوة للتفحيط ليلة السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، يمارسها شباب بأعمار 30 عامًا، وتستهدف الشباب المراهق دون الـ16 عامًا، وتستمر إلى ساعات الفجر الأولى.
وتجاوزت تصرفات هؤلاء الشباب إلى الرقص ورفع أصوات الأغاني، واستخدام أجهزة تساعد على إصدار أصوات من المركبة تشبه إلى حد كبير الأعيرة النارية؛ فضلًا عن العبارات البذيئة والسوقية والمفردات التي تحمل إيحاءات جنسية وشذوذاً.
، تجاوباً مع "الخليج 365".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوباً مع "الخليج 365".. القبض على المشاركين في "لعبة الموت" بتيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.