، تعاقب الأزمات يهزّ ثقة الإيرانيين بـ"الملالي".. والنظام يراهن على الانتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحطّم الآمال في حياة أفضل

اهتزَّت ثقة كثيرين من الإيرانيين في زعمائهم؛ بسبب المواجهة مع أمريكا، والصعوبات الاقتصادية، والكارثة التي تعرّضت لها طائرة ركاب؛ الأمر الذي يخلق مشكلة محتملة للسلطات في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الأسبوع.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، التي تجرى يوم 21 فبراير (شباط) الجاري؛ ساد جوٌّ من الوجوم بين الإيرانيين، الذين أرهقهم تعاقب الأزمات؛ مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل أربع سنوات فحسب.

ولا يبشّر ذلك بالخير للزعماء الذين يبتغون نسبة إقبال مرتفعة على مراكز التصويت؛ إذ إن ذلك سيمثل إشارة لواشنطن، ألدّ خصوم إيران، أن البلاد لم ترضخ للعقوبات أو لمقتل قائد عسكري بارز في ضربة جوية أمريكية، وفقًا لـ"رويترز".

وبذل حلفاء المرشد علي خامنئي جهودًا لضمان هيمنة المتشدّدين على الساحة؛ الأمر الذي يعني أنه مهما كان الإقبال، فإن الصقور الذين يريدون نهجًا أكثر تشدُّدًا مع واشنطن، ربما يشدّدون سيطرتهم على البرلمان.

وسيؤدّي ضعف الإقبال إلى ضعف موقف زعماء إيران، ويشجّع منتقديهم، سواء في الداخل أو في الخارج ممن يجادلون بأن إيران تحتاج إلى تغيير سياساتها داخليًّا وخارجيًّا.

وقبل أربع سنوات بدت الأمور غاية في الاختلاف، فقد حقق الرئيس حسن روحاني وحلفاؤه مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية، وكان كثيرون يأملون أن يؤدي اتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية في 2015، إلى انتشال إيران من عزلتها السياسية ودعم الاقتصاد.

وتحطّمت تلك الآمال بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران؛ في محاولة لفرض قيود أشدّ على أنشطتها النووية، وتقييد برنامجها الصاروخي، ووضع نهاية لدورها في حروب إقليمية تشنّها أطراف أخرى بالوكالة.