شكرا لمتابعة خبر عن العثور على طفلة حديثة الولادة مُلقاة بجوار مسجد في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، على طفلة “لقيطة” حديثة الولادة ملقاة على جسر مشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة. واستدعت الجهات الأمنية، الهلال الأحمر للاطمئنان على حالة الطفلة الصحية التي اتضح أنها على قيد الحياة، وقد تم نقلها إلى مستشفى حراء العام؛ فيما يحقق مركز شرطة التنعيم في الواقعة لمعرفة ملابساتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على طفلة حديثة الولادة مُلقاة بجوار مسجد في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.