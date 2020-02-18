شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 73591 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19) داخل المملكة.
وأضافت أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (73591) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم (12803) بينما توفي(1873).
كما دعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية.
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