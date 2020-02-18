شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تصدر تعديلات على الإجازات المرضية المحالة للهيئة الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء تعميم لجميع الإدرات التعليمية حول الإجازات المرضية التي تمت إحالتها للهيئة الصحية . وكشفت مصادر أن التعميم شمل بعض التعديلات الجديدة كتخيض الأعمال الموكلة للمرض بنسبة 50 % لمدة عام ، والتوصية بالتحويل إلى وظيفة إدارية ، كما ناقشت وضع من يعاني الأمراض الخطيرة . وشمل التعميم كذلك حالات الطوارئ إذا وقعت خارج المملكة ، وقرارات العلاج بالخارج .

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