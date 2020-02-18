شكرا لمتابعة خبر عن حالات التهرب الزكوي والضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حالات التهرب الزكوي والضريبي، إذ تتضمن «تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، إخفاء الدفاتر، السجلات المستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص».

وأكدت الهيئة أن تلك الحالات المذكورة تعد تهربا وفقا للائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية، ولنظام ضريبة القيمة المضافة، ولنظام ضريبة الدخل والاستقطاع، ولنظام ضريبة السلع الانتقائية.